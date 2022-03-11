الحوثيون يحتجزون منزل احد قيادات حزب الإصلاح

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حجزت ميليشيا الحوثي، منزل أكاديمي في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل عمليات نهب تمارسها المليشيا بحق ممتلكات وأموال المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي حجزت منزل الأكاديمي والقيادي في حزب الإصلاح الدكتور "رشيد الصباحي" في منطقة المحمول جنوب مدينة إب.
وتأتي عملية الحجز والمصادرة بعد يومين من حجزها منزلين في مدينة إب، بتهمة العمل الشرعية، في الوقت الذي تسعى لمصادرة عشرات المنازل والممتلكات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وتمارس المليشيا عمليات نهب ومصادرة لأموال وممتلكات المواطنين بالمحافظة، ومن بين الممتلكات التي جرى مصادرتها مستشفى المنار، ومستوصف الخنساء والعديد من المؤسسات والممتلكات الأهلية والجمعيات الخيرية، وسط استياء واسع جراء تلك الانتهاكات.