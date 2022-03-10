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مصرع قيادي ميداني في مليشيات «الحوثي» وأحد مهندسي صناعة الألغام والمتفجرات

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قتل قيادي ميداني في مليشيات الحوثي، خلال المعارك التي تشهدها جبهات محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

  

وقالت مصادر ميدانية، إن القيادي الحوثي "عبد العزيز أحمد يحيى العابد" قتل يوم أمس الأول، مع عدد من مرافقيه، بمعارك ومواجهات شهدتها جبهة حرض بمحافظة حجة.

   

ويعد القيادي الذي يكنى بـ "أبو هاشم" من أبرز القيادات الميدانية والتي شاركت القتال مع الحوثيين منذ 2004م بمحافظة صعدة، شمالي اليمن.

   
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