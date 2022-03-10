رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن «فخ» بوتين للغرب: لن نقع فيه جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في اليمن انتكاسة جديدة تلاحق الميليشا.. مذكرة توقيف دولية لأعضاء بـ «حزب الله» في اغتيال الحريري الفريق «الأحمـر»يهاتف اللواء «العـرادة»ويشدد على رص الصفوف وتوجيه البندقية نحو العدو «الحـوثي» تعرف على أرخص أنواع السيارات الحديثة بالسعودية - اسعار السعودية.. ثمانية مليارات دولار صفقات الدفاع العالمي قائد عسكري يؤكد تكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في معارك اندلعت اليوم شمال غرب مأرب ليلة تألق بنزيما واخفاق ميسي.. وعقدة تلازم النجم الأرجنتيني منذ 2016 في واحدة من أكبر عمليات النهب الحوثي.. مصادرة أرضية قيمتها تصل الى 5 مليار ريال بمدينة إب شاهد.. رسائل مباشرة كتبها الشعب في مناطق سيطرة المليشيات ترعب الحوثيين وتدفعهم للقيام بحملة مضادة
كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن الفخ الذي أعده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب.
وقالت إن “بوتين”، يسعى لجر الغرب إلى الحرب العالمية الثالثة، مضيفة: “يضع لنا الطعم في الفخ لكن لن ندخل فيه”.
وأضافت أن الدول الغربية لديها خطة للتعامل مع الأحداث الجارية وتتعامل بمبدأ “ضبط النفس”، في ظل تلميحات باستخدام النووي.
وأوضحت: “نرى القنابل والقذائف تسقط على المدنيين ونسعى لتشديد العقوبات لعدم استمرار هذا الوضع”.
وتابعت: نحن نأمل أن تتوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا وأن يكون هناك مساحة للحوار بين الجانبين لكن الروس لا يريدون ذلك.