الفريق «الأحمـر»يهاتف اللواء «العـرادة»ويشدد على رص الصفوف وتوجيه البندقية نحو العدو «الحـوثي»

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على المستجدات والأوضاع المختلفة في المحافظة.
واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى الجهود المبذولة في تلبية احتياجات المواطنين والنازحين وتفقد أحوالهم وأوضاعهم، مشيدا بدور السلطة المحلية في مسيرة التنمية والبناء وخدمة المواطنين.
وحيا نائب الرئيس، الأبطال المرابطين في جبهات العزة والكرامة في المحافظة ومختلف جبهات الجمهورية، وما يحققوه من انتصارات كبيرة لدرع ميليشيا إيران الحوثية الإرهابية الإيرانية، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الكلمة والعمل على رص الصفوف ووجوب توجيه البندقية والكلمة نحو العدو الحوثي الإيراني.
وعبر نائب الرئيس عن بالغ الشكر والتقدير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم الأخوية في مساندة الشرعية والوقوف إلى جانب أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، بما من شأنه استعادة الدولة وإحلال السلام وردع المخطط الإيراني الفارسي الخبيث.
وأكد نائب الرئيس بأن جرائم المليشيات المتواصلة وانتهاكاتها وقصفها للنازحين والمدنيين واستهداف الأشقاء، لن تثني شعبنا اليمني بمساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، عن استعادة الدولة وطي صفحة الانقلاب المشؤوم وبناء الدولة الاتحادية التي أجمع عليها اليمنيون وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.
من جانبه، قدم محافظ مأرب تقريراً موجزاً عن الأوضاع في المحافظة، مؤكداً المضي قدماً في الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار واستكمال معركة التحرير.