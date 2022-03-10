تعرف على أرخص أنواع السيارات الحديثة بالسعودية - اسعار

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس- وكالات

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يبحث فئة كبيرة من السعوديين على أرخص السيارات في السعودية، وذلك في محاولة منهم لشراء سيارة ذات إمكانيات عالية وحديثة في نفس الوقت، وبأسعار تتناسب مع ما يدخرونه من أموال، وهناك العديد من عروض السيارات 2022، التي تقدمها المملكة لمثل هذه الأنواع من السيارات، التي يفضلها شريحة كبيرة من السعوديين والمقيمين بالمملكة من الدول الأخرى، في محاولة منهم لاقتناء أرخص سيارة وكالة في السعودية.

وتعتبر هذه الفئة من السيارات اليابانية المشهورة من ضمن أرخص سيارة وكالة في السعودية، لتمتعها بهيكل سيدان عالي الجودة، وتم تزويدها بمحرك بنزيني متميز تبلغ سعته حوالي 1.2 لتر، مما يجعله يقوم بتوليد قوة كبيرة تصل إلى 78 حصاناً، بجانب أنه من ضمن المميزات التي تتمتع بها هذه السيارة أنها تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي، وتستهلك من البنزين حوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلو متر، وبالرغم من ذلك فإن أسعارها منخفضة جداً، حيث يبلغ سعرها حوالي 31 ألف ريال سعودي.

اشتهرت هذه الفئة من سيارات تويوتا اليابانية المعروفة عالمياً، بأنها إحدى السيارات السيدان منخفضة الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، والتي وصل سعرها إلى حوالي 48 ألف ريال سعودي، هذا بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى التي تتميز بها، مثل قدرتها العالية على توفير الاستهلاك في معدلات البنزين، بجانب وسائل الترفيه العالية التي تحتوي عليها والتكييف اليدوي المتميز، وهذا ما يجعلها أرخص سيارة وكالة في السعودية من ضمن سيارات تويوتا.

سيارات أخرى أيضا يمكنك شراؤها بأقل من 60 ألف ريال سعودي:

تويوتا يارس 2022 بسعر يبتدأ من 49,600 ريال

تويوتا رايز 2022 بسعر يبتدأ من 55,300 ريال

كيا بيجاس 2022 بسعر يبتدأ من 51,233 ريال

ام جي 5 2022 بسعر يبتدأ من 50,655 ريال

ام جي GT 2022 بسعر يبتدأ من 59,165 ريال

شيري اريزو 5 2022 بسعر يبتدأ من 42,000 ريال

شيري تيجو 2 برو 2022 بسعر يبتدأ من 46,700 ريال

شيري تيجو 4 برو 2022 بسعر يبتدأ من 55,000 ريال

شيري اريزو 6 برو 2022 بسعر يبتدأ من 52,300 ريال

بايك X35 2022 بسعر يبتدأ من 52,888 ريال

شانجان السفن 2022 بسعر يبتدأ من 36,100 ريال

شانجان سي اس 35 بلس 2022 بسعر يبتدأ من 54,500 ريال

شانجان ايدو بلس 2022 بسعر يبتدأ من 51,400 ريال

GAC GA4 2022 بسعر يبتدأ من 52,250 ريال

GAC GS3 2022 بسعر يبتدأ من 51,440 ريال