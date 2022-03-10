تعرف على أرخص أنواع السيارات الحديثة بالسعودية - اسعار

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يبحث فئة كبيرة من السعوديين على أرخص السيارات في السعودية، وذلك في محاولة منهم لشراء سيارة ذات إمكانيات عالية وحديثة في نفس الوقت، وبأسعار تتناسب مع ما يدخرونه من أموال، وهناك العديد من عروض السيارات 2022، التي تقدمها المملكة لمثل هذه الأنواع من السيارات، التي يفضلها شريحة كبيرة من السعوديين والمقيمين بالمملكة من الدول الأخرى، في محاولة منهم لاقتناء أرخص سيارة وكالة في السعودية.
وتعتبر هذه الفئة من السيارات اليابانية المشهورة من ضمن أرخص سيارة وكالة في السعودية، لتمتعها بهيكل سيدان عالي الجودة، وتم تزويدها بمحرك بنزيني متميز تبلغ سعته حوالي 1.2 لتر، مما يجعله يقوم بتوليد قوة كبيرة تصل إلى 78 حصاناً، بجانب أنه من ضمن المميزات التي تتمتع بها هذه السيارة أنها تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي، وتستهلك من البنزين حوالي 6.4 لتر لكل 100 كيلو متر، وبالرغم من ذلك فإن أسعارها منخفضة جداً، حيث يبلغ سعرها حوالي 31 ألف ريال سعودي.
اشتهرت هذه الفئة من سيارات تويوتا اليابانية المعروفة عالمياً، بأنها إحدى السيارات السيدان منخفضة الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، والتي وصل سعرها إلى حوالي 48 ألف ريال سعودي، هذا بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى التي تتميز بها، مثل قدرتها العالية على توفير الاستهلاك في معدلات البنزين، بجانب وسائل الترفيه العالية التي تحتوي عليها والتكييف اليدوي المتميز، وهذا ما يجعلها أرخص سيارة وكالة في السعودية من ضمن سيارات تويوتا.
سيارات أخرى أيضا يمكنك شراؤها بأقل من 60 ألف ريال سعودي:
تويوتا يارس 2022 بسعر يبتدأ من 49,600 ريال
تويوتا رايز 2022 بسعر يبتدأ من 55,300 ريال
كيا بيجاس 2022 بسعر يبتدأ من 51,233 ريال
ام جي 5 2022 بسعر يبتدأ من 50,655 ريال
ام جي GT 2022 بسعر يبتدأ من 59,165 ريال
شيري اريزو 5 2022 بسعر يبتدأ من 42,000 ريال
شيري تيجو 2 برو 2022 بسعر يبتدأ من 46,700 ريال
شيري تيجو 4 برو 2022 بسعر يبتدأ من 55,000 ريال
شيري اريزو 6 برو 2022 بسعر يبتدأ من 52,300 ريال
بايك X35 2022 بسعر يبتدأ من 52,888 ريال
شانجان السفن 2022 بسعر يبتدأ من 36,100 ريال
شانجان سي اس 35 بلس 2022 بسعر يبتدأ من 54,500 ريال
شانجان ايدو بلس 2022 بسعر يبتدأ من 51,400 ريال
GAC GA4 2022 بسعر يبتدأ من 52,250 ريال
GAC GS3 2022 بسعر يبتدأ من 51,440 ريال