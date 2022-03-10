السعودية.. ثمانية مليارات دولار صفقات الدفاع العالمي

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اختتمت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، النسخة الأولى من معرض "الدفاع العالمي" الذي أقيم في العاصمة الرياض على مدار أربعة أيام وبحضور 600 مشارك من 42 دولة.
وبلغ مجموع الصفقات التي عقدت خلال المعرض 29.7 مليار ريال (7.9 مليارات دولار)، بحسب وكالة "واس" الرسمية.
وقالت الوكالة إن المعرض شهد حضور 65 ألف زائر من 85 دولة، مشيرة إلى عقد العديد من الصفقات التي شملت معدات دفاعية وتجهيزات عسكرية وعربات وذخائر وخدمات مساندة.
وحصلت الشركات السعودية على 46% من مجمل هذه الصفقات بما يمثل 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).
وتتوقع السعودية أن تساعد هذه الصفقات في تعزيز توطين الصناعات العسكرية الذي تعتبره الحكومة هدفاً أساسياً في خطتها لتنويع الاقتصاد.
وأعلنت 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية بقيمة 8 مليارات ريال سعودي (نحو ملياري دولار).
وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي أحمد العوهلي: إن "الشراكات التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة تخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030".
وانطلقت فعاليات النسخة الأولى من المعرض يوم الأحد الماضي، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية بتنظيم المعرض كل عامين، بهدف دعم وتعزيز صناعات الدفاع والأمن محلياً وعالمياً.