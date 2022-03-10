قائد عسكري يؤكد تكبيد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في معارك اندلعت اليوم شمال غرب مأرب

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قال قائد عسكري في الجيش الوطني أن مليشيا الحوثي تكبّدت، اليوم الخميس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية الغربية بمحافظة مارب.
وذكر رئيس العمليات في المنطقة العسكرية السابعة العميد الركن منصور الزافني، إن مجاميع من المليشيا حاولت التسلل إلى أحد المواقع في الجبهة إلا أن أبطال الجيش كانوا لها بالمرصاد.
واكد في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، سقوط عدد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وأضاف أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات متفرقة للمليشيا الإيرانية في محيط الجبهة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.