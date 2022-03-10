ليلة تألق بنزيما واخفاق ميسي.. وعقدة تلازم النجم الأرجنتيني منذ 2016

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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لم ينجح النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في قيادة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما استطاع ريال مدريد الإسباني، خطف انتصار ثمين (3-1)، الأربعاء، في ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، ضمن منافسات إياب دور الـ(16) في المسابقة القارية.

وتألق النجم الفرنسي كريم بن زيما بتسجيلة ثلاثة اهداف، محققا لفريقه ريال مدريد ريمونتادا تاريخية ضد باريس جيرمان الذي كان متقدما بهدف سجله مبابي.

اما ميسي فقد غاب عن تسجيل الأهداف في مواجهتي الذهاب والإياب ضد ريال مدريد، كما أخفق “البرغوث” في تسجيل ركلة جزاء، استطاع الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، صدها في ملعب “حديقة الأمراء” بلقاء الذهاب.

ورغم أنّ ميسي، خرج من نادي برشلونة الإسباني الصيف الماضي، وتوجه إلى باريس سان جيرمان، حتى يساهم بوصول الفريق الفرنسي العملاق، إلى منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا، إلا أنّ “البرغوث”، أخفق في ذلك.

وبات يطرح سؤال عما إذا أصبح دوري أبطال أوروبا، يمثل “عقدة” للنجم الأرجنتيني، بعدما فشل في الوصول إلى منصة التتويج، للمرة الثانية على التوالي، ما يجعل ميسي أمام خيار التصميم على عدم الاستسلام، والعودة مرة أخرى في الموسم المقبل.

ومنذ عام 2016 حتى عام 2022، لم يستطع ميسي الوصول إلى المواجهة النهائية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سواء مع ناديه السابق برشلونة أو مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان.