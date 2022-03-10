هجوم جديد للحوثيين من محافظة الحديدة باتجاه الأراضي السعودية

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة.

وأضاف التحالف في بيان الخميس، أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه جازان من محافظة الحديدة.

وكان التحالف قد أعلن في 26 فبراير الفائت، سقوط مسيرة مفخخة بقرية الجديين في جازان جنوب السعودية، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وأضاف التحالف حينها أن هذه الطائرة المسيرة أطلقت من مطار صنعاء الدولي، مشيراً إلى أن "المحاولات العدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين" في السعودية.