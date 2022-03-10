واشنطن تنجح في الضغط على دولة خليجية لتغير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط

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كشفت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة استطاعت عبر الضغوطات تغيير موقف دولة خليجية بشأن زيادة إنتاج النفط.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر في منظمة الدّول المصدرة للنفط "أوبك"، أن تغير موقف الإمارات إزاء حجم إنتاج النفط جاء مفاجئاً، إذ إنه لم يُبحث بين الأعضاء في أوبك".
وقالت الصحيفة عن مصدر مطلع إن "الإمارات غيرت موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول سعودي قوله، إنّ "موقف الإمارات بشأن زيادة إنتاج النفط لم يكن بتنسيق معنا ولم تبلغ به أوبك".
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الطاقة الإماراتي، أنّ بلاده ملتزمة باتفاق أوبك وبآليتها الشهرية لضبط الإنسان