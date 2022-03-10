مأرب تحتفل بتخريج 92 طالبا من المعهد العالي للعلوم الصحية

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب، اليوم، بتخرج دفعة جديدة تضم 92 خريجا وخريجة من طلابه في أقسام الصيدلة والمختبرات ومساعد طبيب.

وأشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، بدور المعهد العالي للعلوم الصحية في رفد القطاع الصحي بمحافظة مأرب بالكوادر الطبية المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.

مؤكدا دعم السلطة المحلية للمعهد وتطوير العملية التعليمية فيه للإسهام في الارتقاء بمخرجاته وتعزيز مسيرته العلمية والأكاديمية وتحقيق أهداف التنمية البشرية للقطاع الصحي في مأرب.

من جانبه أكد مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ومدير المعهد العالي الدكتور محمد مفتاح، استمرار المعهد العالي في القيام بدوره في عملية التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية وتخريج الدفع المتخصصة والمؤهلة في مختلف التخصصات الطبية، بما يلبي احتياجات المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية في مأرب بالكوادر الطبية المساعدة