واشنطن تنجح في الضغط على دولة خليجية لتغير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط مأرب تحتفل بتخريج 92 طالبا من المعهد العالي للعلوم الصحية مأرب .. توقيع إتفاقية لبناء مركز لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال مع مكتب الصحةبالمحافظة أحد أبرز جواسيس «الحـوثي» الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران» يعلن إضرابه عن الطعام في معقل «عبد الملك الحوثي».. مصادر قبلية تكشف عن المهمة الحقيقية العرشي : يطرح رؤية لإجهاض المؤامرة الحوثية على أسعار الصرف نزوح ألفان أسرة خلال فبراير المنصرم الحكومة اليمنية تطلب دعم أمريكي عاجل شركة وتساب تطلق ميزة جديدة لمستخدميها .. تعرف عليها تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تعرف على قيمة الثروة المالية للفنانة نانسي عجرم .. معلومات تفاجئ الجميع
احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب، اليوم، بتخرج دفعة جديدة تضم 92 خريجا وخريجة من طلابه في أقسام الصيدلة والمختبرات ومساعد طبيب.
وأشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، بدور المعهد العالي للعلوم الصحية في رفد القطاع الصحي بمحافظة مأرب بالكوادر الطبية المؤهلة في مختلف التخصصات الطبية.
مؤكدا دعم السلطة المحلية للمعهد وتطوير العملية التعليمية فيه للإسهام في الارتقاء بمخرجاته وتعزيز مسيرته العلمية والأكاديمية وتحقيق أهداف التنمية البشرية للقطاع الصحي في مأرب.
من جانبه أكد مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ومدير المعهد العالي الدكتور محمد مفتاح، استمرار المعهد العالي في القيام بدوره في عملية التدريب والتأهيل المستمر للكوادر الصحية وتخريج الدفع المتخصصة والمؤهلة في مختلف التخصصات الطبية، بما يلبي احتياجات المستشفيات والمراكز والمنشآت الصحية في مأرب بالكوادر الطبية المساعدة