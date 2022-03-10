واشنطن تنجح في الضغط على دولة خليجية لتغير موقفها بشأن زيادة إنتاج النفط مأرب تحتفل بتخريج 92 طالبا من المعهد العالي للعلوم الصحية مأرب .. توقيع إتفاقية لبناء مركز لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال مع مكتب الصحةبالمحافظة أحد أبرز جواسيس «الحـوثي» الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران» يعلن إضرابه عن الطعام في معقل «عبد الملك الحوثي».. مصادر قبلية تكشف عن المهمة الحقيقية العرشي : يطرح رؤية لإجهاض المؤامرة الحوثية على أسعار الصرف نزوح ألفان أسرة خلال فبراير المنصرم الحكومة اليمنية تطلب دعم أمريكي عاجل شركة وتساب تطلق ميزة جديدة لمستخدميها .. تعرف عليها تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تعرف على قيمة الثروة المالية للفنانة نانسي عجرم .. معلومات تفاجئ الجميع
وقع مكتب الصحة بمحافظة مأرب اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الوصول الإنساني بالمحافظة لبناء مركز لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال في مستشفى كرى العام بتمويل جمعية جلوكال إحسان الماليزية.
وخلال التوقيع أكد مدير عام مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أهمية هذا المركز المتخصص في معالجة حالات سوء التغذية الحاد والوخيم عند الاطفال في المحافظة لرعاية هؤلاء الاطفال دون سن الخامسة وتقديم خدمات طبية ونوعية لهم معتبرا ان هذا المركز سيمثل اضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة وسيشكل رافدا أساسيا له في ظل ما يعانيه هذا القطاع من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل استمرار تقديم خدماته لاكثر من 2 مليون نازح في المحافظة من جانبه أوضح رئيس جمعية الوصول الإنساني يحيى الدباء المشروع يتضمن بناء مبنى للمركز مكون من اربعة ادوار يتم بنائه على مرحلتين بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 200 ألف دولار بتمويل جمعية جلوكال إحسان الماليزية.
حضر التوقيع نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي ومدير عام مستشفى كرى العام الدكتور لؤي محمد سليمان وأمين عام جمعية الوصول الإنساني صالح قاسم والمدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني