مأرب .. توقيع إتفاقية لبناء مركز لمعالجة سوء التغذية لدى الأطفال مع مكتب الصحةبالمحافظة

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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وقع مكتب الصحة بمحافظة مأرب اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الوصول الإنساني بالمحافظة لبناء مركز لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال في مستشفى كرى العام بتمويل جمعية جلوكال إحسان الماليزية.

وخلال التوقيع أكد مدير عام مكتب الصحة بمأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي أهمية هذا المركز المتخصص في معالجة حالات سوء التغذية الحاد والوخيم عند الاطفال في المحافظة لرعاية هؤلاء الاطفال دون سن الخامسة وتقديم خدمات طبية ونوعية لهم معتبرا ان هذا المركز سيمثل اضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة وسيشكل رافدا أساسيا له في ظل ما يعانيه هذا القطاع من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل استمرار تقديم خدماته لاكثر من 2 مليون نازح في المحافظة من جانبه أوضح رئيس جمعية الوصول الإنساني يحيى الدباء المشروع يتضمن بناء مبنى للمركز مكون من اربعة ادوار يتم بنائه على مرحلتين بتكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 200 ألف دولار بتمويل جمعية جلوكال إحسان الماليزية.

حضر التوقيع نائب مدير عام الصحه أحمد العبادي ومدير عام مستشفى كرى العام الدكتور لؤي محمد سليمان وأمين عام جمعية الوصول الإنساني صالح قاسم والمدير التنفيذي لجمعية الوصول الإنساني