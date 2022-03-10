أحد أبرز جواسيس «الحـوثي» الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران» يعلن إضرابه عن الطعام في معقل «عبد الملك الحوثي».. مصادر قبلية تكشف عن المهمة الحقيقية

الخميس 10 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اعلن أحد أبرز جواسيس «الحـوثي» الذين ساهموا في إسقاط محافظة «عمران»مطلع العام 2014 عضو ما يسمى بـ اللجنة الثورية العليا التابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعو صادق أبو شوارب إضرابه عن الطعام لمدة 24 ساعة في معقل زعيم المليشيات بمحافظة صعدة.

وأوضح القيادي الحوثي الذي ينتمي الى أسرة ”آل ابو شوارب“المنتمية لقبيلة حاشد اليمنية بمحافظة عمران في تغريدة له عبر حسابة بموقع تويتر رصدها محرر "مأرب برس"بأنه سيبدأ من صباح يوم غداً الخميس بالاضراب عن الطعام في محافظة صعدة لمدة 24 ساعة كمرحلة أولى وذلك نيابةً عن من اسماهم بـ المستضعفين في مناطق سيطرة جماعته الانقلابية حتى يتم محاسبة من وصفهم بالمقصرين واقالة الفاشلين في المؤسسات الاقتصادية التي تسيطر عليها جماعته الحوثية.

ونشر القيادي الحوثي في تغريدة أخرى بياناً ذكر فيه بان اعتصامه واضرابة عن الطعام في معقل معقل "الثورة" في إشارة الى محافظة صعدة المعقل الرئيسي لزعيم مليشيات الحوثي الإرهابية هو نيابة عن من وصفهم بالمستضعفين والصابرين والصامدين من ابناء الشعب في مناطق المليشيات وذلك احتجاجا على الفساد التي يجتاح المؤسسات الايرادية من قبل جماعته.

مصادر قبلية في محافظة عمران أوضحت لمأرب برس مساء اليوم الاربعاء بان اعلان القيادي المتحوث ابو شوارب بالاضراب عن الطعام في معقل المليشيات الحوثية تحت مسميات نصرة المستضعفين من ابناء الشعب اليمني والانتصار لمعاناتهم المعيشية نتيجة سرقة ونهب جماعته لـ اموالهم وممتلكاتهم جائت عقب تنسيق مسبق مع قيادات حوثية عليا وذلك بهدف تنفيذ عملية جاسوسية وكذا امتصاص حاله الغضب الشعبي المرشح للانفجار في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية جراء اقدام المليشيات على رفع اسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.

وافادت المصادر بان القيادات الحوثية أوكلت ايضاً الى المتحوث ابو شوارب مهمة انتاج دعاية حوثية جديدة تحمل مسميات براقة تهدف الى رسم حدود حرية الاحتجاج والانتقاد لـ اليمنيين وذلك وفق المنظور الحوثي الذي يُجرم كل اشكال الانتقاد والاحتجاج التي تطال شخصية زعيم المليشيات المدعو "عبد الملك الحوثي"بإعتباره حسب العقيدة الحوثية شخصية ذات قداسة لا تختلف كثيراً عن منزله الانبياء والرسل.

المصادر كشفت ايضاً بان الجاسوس الحوثي ابو شوارب يهدف من عملية الاضراب عن الطعام واشهار موقفه الرافض للممارسة الحوثية ضد ابناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيا يهدف إلى اجراء عملية جاسوسة جديدة لمعرفة القيادات القبلية التي تتضامن مع موقفه كي يتسنى لجماعته التعامل معها ضمن فئة الخلايا النائمة "الطابور الخامس"

يذكر بان القيادي المتحوث أبو شوارب أحد القيادات القبلية التي استخدمتها المليشيات كأدوات امتهنت العمالة والجاسوسية في عقر قبيلة حاشد اليمنية لصالح المليشيات عند مهاجمه الاخيرة لمحافظة عمران مطلع العام 2014م وكذا الانقلاب على الحكومة الشرعية.