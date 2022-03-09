نزوح ألفان أسرة خلال فبراير المنصرم

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، نزوح نحو ألفي أسرة، خلال فبراير/شباط الماضي، جرّاء استمرار الحرب في البلاد.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة الشرعية، نشرته عبر حسابها على "تويتر".

وذكر التقرير أن "استمرار الحرب في الیمن أدى إلى زیادة حركة النزوح داخلیا من مناطق الصراع إلى المحافظات والمناطق الآمنة".

وفي 26 فبراير الماضي، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 23 ألف شخص في اليمن منذ بداية 2022، ليضافوا إلى أكثر من 4 ملايين نزحوا بالفعل منذ التصعيد الأخير في 2015.

وناشدت الحكومة، مؤخرا، المنظمات الأممية والدولية إغاثة النازحين الذين يواجهون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة.

وأشار التقرير أنه "خلال فبراير 2022، رصدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نزوح 1934 أسرة مؤلفة من 7953 فردا".

وأوضح أن "معظم حركة النزوح تم رصدها في محافظات مأرب (وسط) وشبوة (جنوب شرق) والحدیدة (غرب) وتعز (جنوب غرب)".

وخلال فبراير الماضي، شهد اليمن تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات عديدة.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الامم المتحدة.