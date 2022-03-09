الحكومة اليمنية تطلب دعم أمريكي عاجل

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طلبت الحكومة اليمنية، الأربعاء 9 مارس/آذار، دعما من الولايات المتحدة لحشد الموارد، بهدف تحقيق خطة الاستجابة الإنسانية.

جاء ذلك، على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مع مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيميرلي بيب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتطرق باذيب "إلى جهود الإعداد لخطة الاستجابة (الإنسانية)، والتطلع للدعم من الولايات المتحدة والدعم في حشد الموارد في ظل المتغيرات الدولية واتساع الفجوة التمويلية".

وأكد على سعي وزارته لتعزيز العمل مع الوكالة الأمريكية، "عبر مشاركة الحكومة في التصميم والتخطيط للمشاريع القادمة الممولة من الوكالة في مراحلها الأولى".

ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات على ملايين اليمنيين، وسط تحذيرات من ارتفاع مؤشر الجوع.