الحكومة اليمنية تطلب دعم أمريكي عاجل شركة وتساب تطلق ميزة جديدة لمستخدميها .. تعرف عليها تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني تعرف على قيمة الثروة المالية للفنانة نانسي عجرم .. معلومات تفاجئ الجميع حفل زفاف لحسناء أوكرانية.. العروس ترتدي زيا عسكريا والحضور يحملون الأسلحة.. شاهد بالصور الكشف عن أبرز مزايا نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد؟ ”غروندبرغ“ يبحث مع الحزب الاشتراكي اليمني سبل تحقيق حل شامل للنزاع على نفقته الخاصة.. رجل أعمال عربي يشكل كتيبة لقتال روسيا في أوكرانيا تركيا تتحدى واشنطن وتعلن مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع روسيا بعد ان استحوذت عليها ”زمرد“ العمانية.. انطلاق شركة ”YOU“ للاتصالات بدلاً عن ”MTN“
طلبت الحكومة اليمنية، الأربعاء 9 مارس/آذار، دعما من الولايات المتحدة لحشد الموارد، بهدف تحقيق خطة الاستجابة الإنسانية.
جاء ذلك، على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مع مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن كيميرلي بيب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وتطرق باذيب "إلى جهود الإعداد لخطة الاستجابة (الإنسانية)، والتطلع للدعم من الولايات المتحدة والدعم في حشد الموارد في ظل المتغيرات الدولية واتساع الفجوة التمويلية".
وأكد على سعي وزارته لتعزيز العمل مع الوكالة الأمريكية، "عبر مشاركة الحكومة في التصميم والتخطيط للمشاريع القادمة الممولة من الوكالة في مراحلها الأولى".
ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات على ملايين اليمنيين، وسط تحذيرات من ارتفاع مؤشر الجوع.