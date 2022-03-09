تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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تعرف على اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، 9 مارس 2022
: أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي
الشراء : 1260
البيع : 1272
الريال السعودي
الشراء : 331
البيع : 334
أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي
الشراء: 601
البيع: 604
الريال السعودي
الشراء: 158.1
البيع : 158.6