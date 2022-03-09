تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تعرف على اخر تحديثات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء، 9 مارس 2022

: أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي

الشراء : 1260

البيع : 1272

الريال السعودي

الشراء : 331

البيع : 334

أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي

الشراء: 601

البيع: 604

الريال السعودي

الشراء: 158.1

البيع : 158.6