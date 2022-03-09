تعرف على قيمة الثروة المالية للفنانة نانسي عجرم .. معلومات تفاجئ الجميع

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كشف تصنيف الفنانين العرب الذي اعده موقع "ارابيان بيزنس" ان الفنانين اللبنانيين يحتلون سبعة مراكز في قائمة اغنى 10 فنانين،.
ففي وقت يحتل الفنان عمرو دياب المرتبة الاولى بين كل النجوم بينما حلت في المرتبة اللبنانية نانسي عجرم بثروة تقدر بـ 36,2 مليون دولار حتى صدور هذا التصنيف. نانسي عجرم من بين أكثر النجمات طلبا على الحفلات ي الشرق الاوسط اضافة الى ان قناتها
على يوتيوب تحصد ارقاماً عالياً كما ان مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم برامج المواهب أضاف الى رصيدها المادي ولا ننسى الاعلانات التي تشارك فيها والعلامات التجارية التي توقع معها لتكون سفيرتها!