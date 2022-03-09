الكشف عن أبرز مزايا نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد؟

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كشف وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في السعودية، عن أبرز مزايا نظام الأحوال الشخصية الجديد، بعدما تمت موافقة “مجلس الوزراء”، اليوم الثلاثاء، عليه، والذي أقرَّ تعديلات.
وأضاف موادًا جديدة تختص بـ “حقوق الزوجين”، الطلاق، والنفقة. وكان ولي العهد السعودي سبق وأن أعلن عنه ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، التي تهدف إلى الحفاظ على الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية حقوق الإنسان. وأوضح “الصمغاني”
أن نظام الأحوال الشخصية، يعتمد على مقاصد الشريعة الإسلامية، ويتعامل مع القضايا بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليشكل نظامًا متناغما مع المتغيرات ويستجيب للتحديات والتحديثات. وأضاف وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية كذلك سيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وبالإضافة إلى رفعه جودة وكفاءة الأحكام. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة، يعمل على صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها.