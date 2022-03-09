”غروندبرغ“ يبحث مع الحزب الاشتراكي اليمني سبل تحقيق حل شامل للنزاع

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني، الأربعاء، سبل تحقيق حل شامل للنزاع في البلد العربي.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه غروندبرغ مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني، في العاصمة الأردنية عمان، وفق بيان مقتضب لمكتب المبعوث الأممي.

وأفاد البيان بأنه "‏في اليوم الثالث من المشاورات، التقى المبعوث الخاص مع 4 ممثلين للحزب الاشتراكي اليمني، بينهم الأمين العام عبدالرحمن السقاف".

وأضاف أن "ذلك يأتي ضمن المشاورات الثنائية الهادفة إلى صياغة إطار عمل من شأنه تحقيق حل شامل للنزاع في اليمن"، دون تفاصيل أكثر.

ويعد الحزب الاشتراكي (يساري) ثالث أكبر الأحزاب اليمنية، ويشارك في الحكومة الشرعية.

والإثنين، أعلن غروندبرغ بدء سلسلة مشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، بانعقاد اجتماعات ثنائية مع قادة أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري.

وأضاف المبعوث الأممي في بيان سابق أنه" سيتم التشاور مع أكثر من 100 قيادة حزبية واقتصادية وأمنية وممثلي لمنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".