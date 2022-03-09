آخر الاخبار

الكشف عن أبرز مزايا نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد؟ ”غروندبرغ“ يبحث مع الحزب الاشتراكي اليمني سبل تحقيق حل شامل للنزاع على نفقته الخاصة.. رجل أعمال عربي يشكل كتيبة لقتال روسيا في أوكرانيا تركيا تتحدى واشنطن وتعلن مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع روسيا بعد ان استحوذت عليها ”زمرد“ العمانية.. انطلاق شركة ”YOU“ للاتصالات بدلاً عن ”MTN“ أحمد زيدان: إسرائيل في مأزق حقيقي بسبب حرب أوكرانيا حزب الإصلاح يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا الداعمة لليمن تريم حضرموت تُسير قافلة غذائية دعماً للجيش الوطني بمأرب . سكان صنعاء يتعرضون لابتزاز حوثي ”قذر“ للحصول على الغاز المنزلي سلاح خطير بيد روسيا تخشاه أوروبا وسيكون له عواقب وخيمة

”غروندبرغ“ يبحث مع الحزب الاشتراكي اليمني سبل تحقيق حل شامل للنزاع

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
عدد القراءات 158

بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني، الأربعاء، سبل تحقيق حل شامل للنزاع في البلد العربي.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه غروندبرغ مع ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني، في العاصمة الأردنية عمان، وفق بيان مقتضب لمكتب المبعوث الأممي.

وأفاد البيان بأنه "‏في اليوم الثالث من المشاورات، التقى المبعوث الخاص مع 4 ممثلين للحزب الاشتراكي اليمني، بينهم الأمين العام عبدالرحمن السقاف".

وأضاف أن "ذلك يأتي ضمن المشاورات الثنائية الهادفة إلى صياغة إطار عمل من شأنه تحقيق حل شامل للنزاع في اليمن"، دون تفاصيل أكثر.

ويعد الحزب الاشتراكي (يساري) ثالث أكبر الأحزاب اليمنية، ويشارك في الحكومة الشرعية.

والإثنين، أعلن غروندبرغ بدء سلسلة مشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، بانعقاد اجتماعات ثنائية مع قادة أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري.

وأضاف المبعوث الأممي في بيان سابق أنه" سيتم التشاور مع أكثر من 100 قيادة حزبية واقتصادية وأمنية وممثلي لمنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".

إقراء أيضاً
بعد ان استحوذت عليها ”زمرد“ العمانية.. انطلاق شركة ”YOU“ للاتصالات بدلاً عن ”MTN
حزب الإصلاح يشيد بمواقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا الداعمة لليمن
سكان صنعاء يتعرضون لابتزاز حوثي ”قذر“ للحصول على الغاز المنزلي
”الرياض“ و”أبو ظبي“ ترفضان طلباً أمريكياً لدعم ”أوكرانيا“ واحتواء أسعار النفط بس
بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث مع بايدن.. صحيفة أميركية تكشف الأسباب وتتحدث عن تو
هذا ما قالته أنجلينا جولي في ختام زيارة الى اليمن استمرت 3 أيام
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس