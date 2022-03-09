على نفقته الخاصة.. رجل أعمال عربي يشكل كتيبة لقتال روسيا في أوكرانيا

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شكل رجل أعمال سوري، يحمل الجنسية الأوكرانية، كتيبةً عسكرية مقاتلة، لمجابهة الغزو الروسي لأوكرانيا، متوعدًا ببذل كل ما يستطيع لرد عدوانهم. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرجل أعمال سوري المولد، أوكراني المنشأ، في مدينة “أوديسا”، وبجانبه عدد من المقاتلين، سلحهم على نفقته الخاصة، لمواجهة روسيا.
وأكد رجل الأعمال السوري “طارق الجاسم” في تسجيله المصور، أنه لن يغادر مدينة “أوديسا” التي نشأ بها، وأنه سيدافع عن أوكرانيا مع باقي عناصر الكتيبة التي يتزعمها.
وأضاف أن العدو الذي دمر بلده الأصلي سوريا هو ذات العدو الذي أتى إلى أوكرانيا لتدميرها وتقتيل شعبها. وأعلن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” فجر الخميس الفائت، انطلاق حملة عسكرية على الأراضي الأوكرانية، بدأت شرق البلاد، ضمن الإقليمين الانفصاليين، ثم توسعت لتشمل مدنًا أخرى، من بينها العاصمة “كييف”.
واستخدمت القوات الروسية منذ بدء الهجوم مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة، لقصف المدن الأوكرانية، وهو ذات الأسلوب الذي استخدمته في سوريا، وأدى لمقتل وتشريد ملايين المدنيين.