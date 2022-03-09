تركيا تتحدى واشنطن وتعلن مواصلة علاقاتها الاقتصادية مع روسيا

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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في تحد جديد للإدارة الأمريكية أعلنت تركيا اليوم الأربعاء أنها لا تنوي مقاطعة النفط الروسي .

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة، إن بلاده ستواصل شراء النفط من موسكو، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأضاف بيرقدار أن تركيا تعتمد على روسيا في 45 في المئة من طلبها على الغاز الطبيعي، و17 في المئة من النفط، و40 في المئة من البنزين.

وأكد الوزير التركي أن أنقرة لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفا أنها “مورد قديم موثوق به”.

وأوضح قائلا: “لا يمكن أن نواجه الآن اضطرابا آخر في الإمدادات النفطية من روسيا، بعد أن واجهنا الأمر عينه مع إيران قبل سنوات”. كما أعرب الوزير التركي عن آملة في الوقت عينه برفع العقوبات عن إيران، مما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي. وقال “العالم بحاجة لمزيد من النفط. يجب أن يأتي من مكان ما، من الولايات المتحدة أو السعودية.. من فنزويلا أو إيران.. أو من أي مكان”.

. وجاءت تصريحات وزير الطاقة التركي بعد ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات النفط الروسية، إلى الولايات المتحدة، رداً على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض الثلاثاء: “نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة”.

. وهذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولاً بعد الآن في الموانئ الأميركية وسيوجه الشعب الأميركي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية. وأضاف الرئيس الأمريكي “هذه خطوة نتخذها لإلحاق مزيد من الألم ببوتين”.