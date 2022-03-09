بعد ان استحوذت عليها ”زمرد“ العمانية.. انطلاق شركة ”YOU“ للاتصالات بدلاً عن ”MTN“

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دشنت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، الثلاثاء، انطلاق العلامة التجارية الجديدة "يو" بدلا من علامة "إم تي إن" للهاتف المحمول في اليمن بعد استحواذ الشركة العمانية على معظم أسهم "إم تي إن".

واصدرت الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات بيانا اعلنت خلاله رسميا تغيير علامتها التجارية من MTN يمن إلى you.

واعتبر بيان الشركة هـذه المرحلـة الجديـدة لشركة YOU ًلتلبي طموحات الجميع وهـو تغيير يصب في تطوير قطاع الاتصالات في اليمن وخدمة المشتركين الإعزاء.

واكد البيان على وجـود فرص للاستثمار في البلاد رغم الظـروف الاسـتثنائية التي يمـر بها.

وكانت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية أعلنت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني استحواذها على معظم أسهم "إم تي إن" للهاتف المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ 7 سنوات.

وأضافت الشركة العمانية، في بيان، أنها استحوذت على 97.8% من أسهم "إم تي إن" في اليمن.

وقال البيان إن عملية الاستحواذ جرت وفقا للمعايير العالمية، وإن إجراءات انسحاب "إم تي إن" مرّت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي أو سلبي على خدمات الشركة.

وفي حفل تدشين واشهار الشركة اليمنية العمانية المتحدة للإتصالات "يو" الذي نظم في صنعاء، أمس، قال عبدالله بن زهران البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة.YOU Yemen Oman United للاتصالات ان انطلاق العمل في الشركة يجسد عمق الشراكة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية اليمنية.

وقال البلوشي "يسعدني في هذه اللحظات التاريخية المباركة واليوم المتميز الذي يجسد عمق الشراكة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية اليمنية أن نعلن عن تحول تاريخي ومهم لأكبر شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات ونعلن عن ميلاد العلامة التجارية الجديدة YOU Yemen Oman United".

وأشار الى ان ميلاد العلامة التجارية أتى ليؤكد الترابط العميق بين الشعبين الشقيقين العماني واليمني.