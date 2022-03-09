أحمد زيدان: إسرائيل في مأزق حقيقي بسبب حرب أوكرانيا

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أوضح الإعلامي السوري المعارض أحمد موفق زيدان أن الحرب الروسية على أوكرانيا وضعت إسرائيل في مأزق حقيقي..

وقال زيدان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “من الواضح السياسة الإسرائيلية في مأزق حقيقي إزاء #الحرب_الروسية_الاوكرانية، فهي أمام خيارين إما تأييد أوكرانيا كما تطالبها واشنطن”.

وأضاف “أو تأييد روسيا التي تحتاجها في قصفها بسوريا بالإضافة لتقاطع مصالحهما تجاه النووي الإيراني، فقد غضبت أمريكا لرفضها التصويت ضد الغزو الروسي” وكانت إسرائيل رفضت في نهاية الأسبوع دعم القرار الذي قدمته واشنطن لمجلس الأمن الذي يدين غزو روسيا لأوكرانيا، على الرغم من طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بعد ممارسة ضغوط مباشرة عبر عدة قنوات دبلوماسية تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن موقفها وأعلنت الاثنين أنها ستؤيد مشروع القرار الأميركي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة الغزو الروسي.

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إيدان رول إن لإسرائيل موقفًا “واضحًا من الغزو الروسي لأوكرانيا”،.

مشيرًا إلى أنه “لدينا علاقات دبلوماسية مع الجانبين ولدينا اعتبارات نعمل وفقًا لها”. وشدد في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي على أن “موقف إسرائيل واضح جدا. وقد تم التعبير عنه أيضًا في الإدانة في الأمم المتحدة…

نحن ندعم وحدة أراضي أوكرانيا، ونعارض أي عمل حربي”. وكان موقع “ميدل إيست آي” أكد أن هناك تحذيرات أمريكية لإسرائيل من مساعدة الروس، الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، على غسيل الأموال عبر البنوك العبرية، في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

ورأى الموقع أنه ليس بوسع تل أبيب التخلي عن الوقوف بجانب الولايات المتحدة التي ساندتها لعقود طويلة، ولا سيما بعد الاستياء الأمريكي، على لسان سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس”، من الموقف الإسرائيلي الرافض لدعم مسودة قرار للتنديد بروسيا، في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة