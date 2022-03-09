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تريم حضرموت تُسير قافلة غذائية دعماً للجيش الوطني بمأرب .

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات
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سير أبناء تريم محافظة حضرموت قافلة شعبية غذائية لمحافظة مأرب دعماً للجيش الوطني ومساندة في القضاء على الإنقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

وحملت القافلة التي نظمها منتدى العم سعيد للتنمية الثقافية بمديرية تحت عنوان " هبة شعبية إسناداً لإخواننا بمدينة مأرب" .

وقال وكيل أمانة العاصمة أمين عام مجلس التعبئة، عبدالمجيد الجرف خلال استقباله للقافلة إن تواصل هذه القوافل الشعبية من إخواننا في مديرية تريم جنوبي اليمن دليل على الوقوف الأخوي الصادق، والولاء الشعبي للجيش الوطني المرابط في السهول والجبال والوديان .

فيما أكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والإسناد الشعبي العقيد احمد يحي الاشول، خلال إستلامه للقافلة إن أحرار اليمن قاطبة وكل الشرفاء عازمون على استمرار الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى انهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الذي ينشده الجميع .

هذا وشكر مجلس التعبئة والإسناد منتدى العم سعيد بتريم على هذه القافلة الغذائية والتى سيكون لها أثرها البالغ في نفوس المقاتلين ".

من جانبهم اكد المشاركون في القافلة من أبناء تريم" أن هذه القافلة ليست الأخيرة في مساندة الجيش الوطني في معركته المصيرية ضد مليشيا الحوثي". واشاروا ان هذه القافلة تجسد روح التلاحم الوطني والصف الجمهوري، والوقوف صفاً واحداً خلف أبطال الجيش الوطني.

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