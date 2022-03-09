سكان صنعاء يتعرضون لابتزاز حوثي ”قذر“ للحصول على الغاز المنزلي

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شكا سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، من ابتزاز جديد تفرضه مليشيا الحوثي الانقلابية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأفاد السكان بأن مليشيا الحوثي الانقلابية قايضت المواطنين دعمها بالمال مقابل تسليمهم حصتهم من الغاز المنزلي.
وقالوا، إن مليشيا الحوثي، قامت بتوزيع ظروف خاصة بالتبرع لجبهات القتال، على سكان العاصمة صنعاء، وربط حصولهم على أسطوانة الغاز المنزلي بعد دفع تلك التبرعات عبر عقال الحارات التي أُسندت إليهم عملية توزيع الظروف والغاز المنزلي.
وطالبت المليشيا المواطنين بالتبرع لدعم حملة ماتسميه بـ "إعصار اليمن"، ودعم القافلة الكبرى للذكرى السابعة لماتسميه بـ "الصمود في وجه العدوان الأمريكي" (ذكرى انطلاق عاصفة الحزم لدعم الحكومة الشرعية التي انطلقت في 26 مارس 2015م).
وباتت أسطوانة الغاز المنزلي بعيدة المنال في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي بعدما افتعلت المليشيا أزمة خانقة ورفعت سعره في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ريال، كما هو الحال في مدينة إب (وسط اليمن)، حسب مصادر محلية تحدثت لـ يمن شباب نت" اليوم الأربعاء.
وخلال السنوات الماضية عمدت مليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها على نهب أموال المواطنين تحت مبررات واهية خصوصا في المناسبات الطائفية الكثيرة التي ابتدعتها بهدف تشكيل طبقة ثراء جديدة لقياداتها وجني أموال طائلة من جيوب المواطنين.