هذا ما قالته أنجلينا جولي في ختام زيارة الى اليمن استمرت 3 أيام مستنقع في الدمام السعودية مات بسببه عدة ضحايا آخرهم طفل في الثامنة من عمره صحيفة أمريكية مشهورة تكشف موقف الرياض وأبوظبي الصادم بشأن أوكرانيا بعد رفض إتصال من بايدن مليشيا ”الانتقالي“ تنفذ حملة مداهمات واعتقالات بعدن الحكومة اليمنية: 126 مليار دولار خسائر الاقتصاد بسبب الحرب واشنطن تدعو الأطراف اليمنية للاستفادة من مشاورات المبعوث الأممي في عمّان بايدن يعلن القرار النهائي بشأن حظر واردات النفط الروسي إلى أمريكا إلى المولعين بالأبراج والتنجيم...دراسة تكشف عيب وأسرار في الشخصية برعاية واشراف مدير عام قعطبة مؤسسة بسمه لرعاية الأيتام والأرامل والنازحات تحتفل بتخريج دفعتين من متدربات الخياطة وتدشن الدورة الثالثة البنتاغون يفاجئ ويصدم بولندا بشأن طلب إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا
لم يكن الصغير ابن الـ 8 أعوام يتوقع أن نهاراً عادياً سينتهي بمأساة. فقد غرق الطفل السعودي تركي الرشيدي يوم الاثنين الماضي قرب منزله، بعد خروجه للعب، فيما عم الحزن منطقة الحي السابع في ضاحية الملك فهد بالدمام شرق السعودية.
في حين أوضح خال الطفل أن تركي عاد من المدرسة بعد أداء الاختبارات، وراح يلعب في حوش المنزل، وعند فقده، خرج الأهل للبحث عنه، فوجدوه غارقا في المستنقع الذي يبلغ عمقه 6 أمتار.
ثم اتصلوا في الحال بالدفاع المدني الذي حضر وانتشل جثة الطفل، ونقله الهلال الأحمر للمستشفى، إلا أنه كان قد فارق الحياة.
إلى ذلك، ذكر الخال أن والد تركي من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على أنه منذ 3 سنوات يطالب الجهات المسؤولة بحل مشكلة المستنقع ولكن دون تجاوب.
كما أكد أن 3 أطفال غرقوا في المستنقع منذ 2016، دون تحرك من الجهات المسؤولة لردمه.
يذكر أن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، كان وجه أمس بالتحقيق في الحادثة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعالجة وتأمين مواقع تجمعات المياه الخطرة.