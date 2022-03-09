صحيفة أمريكية مشهورة تكشف موقف الرياض وأبوظبي الصادم بشأن أوكرانيا بعد رفض إتصال من بايدن

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صحيفة "وول ستريت جورنال" تقول إن طلب البيت الأبيض إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمناقشة تقديم دعم دولي لأوكرانيا "لم يلق استجابة".
وفق الصحيفة تشهد الفترة الأخيرة علاقات سيئة بين بايدن والسعودية (ABC) تابعنا تابعنا ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض فشل في محاولة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحت الصحيفة في خبر نقلته عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين كبار، أن هدف الاتصال كان مناقشة مواضيع تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار البنزين المتزايدة في العالم.
وأشارت إلى أن طلب البيت الأبيض لإجراء الاتصال لم يلقَ الاستجابة من البلدين السعودية والإمارات.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفترة الأخيرة تشهد علاقات سيئة بين بايدن والسعودية، وأضافت أن السعودية تطلب من إدارة بايدن المزيد من المساعدة في اليمن، ودعم أكبر بخصوص إيران، والتدخل في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السعوديين في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وأشارت إلى أن بايدن أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد رفض ولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي