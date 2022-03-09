مليشيا ”الانتقالي“ تنفذ حملة مداهمات واعتقالات بعدن

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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نفذت مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مديرية دار سعد، شمالي العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن قوات من الحزام الامني وأخرى من شرطة دار سعد انتشرت بشكل واسع في المديرية؛ معززة بعدد من العربات وعشرات المجندين، و اعتقلت 3 أشخاص على الأقل بعد مداهمات لعدد من المنازل.



وتقول قوات الانتقالي التي تُحكم قبضتها الأمنية على المحافظة، إن الحملة تهدف إلى القبض على مطلوبين أمنيين؛ غير أن المديرية شهدت طوال الأشهر الماضية عمليات مماثلة طالت العديد من المدنيين وأفراد المقاومة الجنوبية ولواء النقل التابع للقوات الحكومية.