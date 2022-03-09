واشنطن تدعو الأطراف اليمنية للاستفادة من مشاورات المبعوث الأممي في عمّان

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 110

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، جميع الأطراف اليمنية، إلى الاستفادة من فرصة المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.



وقال علي بيان له: "لا حل عسكري للصراع اليمني.. أرحب بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن إطلاق المشاورات الشاملة".



وأضاف: "يجب على جميع الأطراف الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة للحوار"، دون تفاصيل أخرى.



والإثنين، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عَمَّان، مفيدا بانعقاد اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري؛ خلال الأسبوع الأول".



وأضاف في بيان أنه "سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".



وتركز هذه المشاورات على "تحديد الأولويات العاجلة وطويلة الأجل للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وهذا من شأنه أن يُثري تطوير إطار العمل الخاص بالمبعوث الأممي"، حسب البيان.



وتطمح الأمم المتحدة إلى الخروج من هذه المشاورات بإطار "يحدد عملية جامعة متعددة المسارات تتعامل مع الاحتياجات العاجلة والقضايا طويلة الأجل المطلوبة لإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية".



والاثنين، رحبت السفارة الأمريكية في اليمن بانطلاق هذه المشاورات وقالت السفارة في بيان: "لا يزال المجتمع الدولي ملتزماً بشكل كامل بدعم السلام في اليمن، ويقدم دعماً كاملاً للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة".



وأضاف البيان "نأمل أن تتيح هذه المشاورات الفرصة للأطراف اليمنية لبحث رؤية متجددة لحل سياسي دائم للحرب. ندعو جميع الأطراف اليمنية للمشاركة الصادقة في هذه المشاورات".



وتابع:" لا يوجد حل عسكري وعلى جميع الأطراف اليمنية دون استثناء أن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية".

