واشنطن تدعو الأطراف اليمنية للاستفادة من مشاورات المبعوث الأممي في عمّان بايدن يعلن القرار النهائي بشأن حظر واردات النفط الروسي إلى أمريكا إلى المولعين بالأبراج والتنجيم...دراسة تكشف عيب وأسرار في الشخصية برعاية واشراف مدير عام قعطبة مؤسسة بسمه لرعاية الأيتام والأرامل والنازحات تحتفل بتخريج دفعتين من متدربات الخياطة وتدشن الدورة الثالثة البنتاغون يفاجئ ويصدم بولندا بشأن طلب إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا كل ما تريد معرفته عن تجارة القمح العالمية باألارقام.. .أكبر المصدرين والمستوردين وأهم المنتجين مدير منشأة الغاز ومدير مديرية مأرب يتفقدان الوضع التمويني بعاصمة المحافظة أسعار النفط تغلق قرب 128 دولارا للبرميل.. السوق يشتعل إثر حظر بايدن تكريم النساء المبرزات في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مقاتلات إسرائيلية تقضي على قياديين في الحرس الثوري الايراني وطهران تعترف
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الثلاثاء)، فرض حظر على جميع الواردات الأميركية من النفط الروسي والغاز الطبيعي المسال والفحم، فيما يُعد أكثر العقوبات الأميركية قسوة ضد هذا القطاع الحيوي الروسي.
وقد اتخذت الإدارة الأميركية هذا القرار بشكل أحادي دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين ولكن بالتنسيق معهم.
وأكد بايدن من غرفة روزفلت بالبيت الأبيض أن «النصر» لن يتحقق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا و«لن ندعه يأخذ ما يريد».
وقال: «نحن نفرض اليوم أكبر حزمة من العقوبات الاقتصادية في التاريخ وهي تتسبب في ضرر كبير للاقتصاد الروسي».
وأوضح أنه قام بهذا القرار بالتنسيق مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي الذين ربما لا يستطيعون القيام بهذه الخطوة.
وقال: «نأخذ هذه الخطوة بينما لا يستطيعها الآخرون، لأن الولايات المتحدة تنتج نفطاً محلياً أكثر بكثير من كل أوروبا وكل الدول الأوروبية مجتمعة، لذلك يمكننا اتخاذ هذه الخطوة عندما لا يستطيع الآخرون» القيام بها.
وشدد، في الوقت نفسه، على الوحدة الأميركية - الأوروبية في «معاقبة» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفرض مزيد من الضغوط على الآلة العسكرية الروسية.
كما أشار إلى دعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لهذه الخطوة