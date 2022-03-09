البنتاغون يفاجئ ويصدم بولندا بشأن طلب إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، اليوم، أنّ الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أميركية في ألمانيا مقاتلات ميغ-29 بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحاً «غير قابل للتطبيق».
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيف كيربي: «سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق».
واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا «يثير قلقاً جدّياً لدى حلف شمال الأطلسي بأسره