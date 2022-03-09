مدير منشأة الغاز ومدير مديرية مأرب يتفقدان الوضع التمويني بعاصمة المحافظة

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تفقد مدير منشأة الغاز بمأرب على هادي غريب ومعه مدير عام مديرية مدينة مأرب محمد صالح فرحان اليوم الثلاثاء الوضع التمويني لمادة الغاز بمدينة مأرب ومستوى تغطية الاحتياج من قبل وكلاء شركة الغاز ومدى الالتزام بالأسعارالمحددة للبيع للمواطنين.

واطلع غريب وفرحان خلال زيارتهما الميدانية لعدد من المعارض التابعة لوكلاء الشركة بمربعات المدينة أثناء الدوام للاطلاع على عملية البيع المباشر للمواطن ومدى الالتزام بالأسعار المحددة ب 4650 ريالا للأسطوانة، ومعرفة المربعات السكنية ذات الكثافة في المدينة والرفع باحتياجاتها، ولا سيما مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وطمأن مدير منشأة الغاز بمأرب المواطنين بمدى توفر مادة الغاز واستعداد المنشأة لتغطية كافة احتياجات المواطنين.. داعيا عقال الحارات والمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للأسعار أو محاولة الوكلاء التلاعب بالكميات التي يتسلمونها.

وكان مدير منشأة الغاز بمأرب ومدير مديرية مأرب قد عقدا اجتماعا مشتركا بحضور عدد من أعضاء لجنة الغاز بالمديرية أقر فيه تشكيل لجنة من لجنة الغاز بالمديرية وإدارة منشأة الغاز، تتولى مهمة إعداد خطة توزيع مادة الغاز المنزلي لشهر رمضان ودراسة نسبة الزيادة المحتملة للأحياء والأفران والمطاعم ، خلال شهر رمضان المبارك والرفع للمنشأة بكميات الاحتياج الإضافية لمخيم الجفينة والمربعات ذات الكثافة السكانية.