تكريم النساء المبرزات في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة مأرب، اليوم، فعالية لتكريم النساء المبرزات في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وأشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، بما حققته المرأة اليمنية من مكاسب وإنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات.. مجدداً تأكيد دعم السلطة المحلية للمرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإشراكها مع أخيها الرجل في مواقع صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة.

فيما أوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة بمأرب فندة العماري، بأن المرأة اليمنية استطاعت أن تثبت نفسها، وتفرض وجودها، وبرهنت أنها قادرة على تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات في مختلف المراحل والظروف ..مثمنة دعم قيادة محافظة مأرب للمرأة وحرصها على تمكينها وتنمية قدراتها وتأهيلها لتكون عضوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.

وفي ختام الفعالية كرم الوكيل الباكري ومعه رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي، النساء المبرزات في المحافظة بالشهائد التقديرية تقديرا لدورهن وعرفاناً بمساهمتهن في خدمة المجتمع.