مدير منشأة الغاز ومدير مديرية مأرب يتفقدان الوضع التمويني بعاصمة المحافظة أسعار النفط تغلق قرب 128 دولارا للبرميل.. السوق يشتعل إثر حظر بايدن تكريم النساء المبرزات في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مقاتلات إسرائيلية تقضي على قياديين في الحرس الثوري الايراني وطهران تعترف طاعون الجرع الحوثية ينهش ما تبقى من أجساد اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات المخابرات الأمريكية : العالم امام أسابيع قليلة مقبلة صعبة.. بوتين قد يصعّد في أوكرانيا قرار من «بوتين» للرد على عقوبات أمريكا والغرب مسؤول دولي في صنعاء.. لماذا يلجأ الغرب لإنهاء عزلة مليشيات الإرهاب الحوثية؟.. تقرير ”السيسي“ و”بن سلمان“ يؤكدان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر رئيس الوزراء: نعول على السعودية ودول الخليج في دعم عمل مؤسسات الدولة اليمنية
نظمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة مأرب، اليوم، فعالية لتكريم النساء المبرزات في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
وأشاد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، بما حققته المرأة اليمنية من مكاسب وإنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية في كافة المجالات.. مجدداً تأكيد دعم السلطة المحلية للمرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإشراكها مع أخيها الرجل في مواقع صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة.
فيما أوضحت مديرة إدارة تنمية المرأة بمأرب فندة العماري، بأن المرأة اليمنية استطاعت أن تثبت نفسها، وتفرض وجودها، وبرهنت أنها قادرة على تحمل الصعوبات ومواجهة التحديات في مختلف المراحل والظروف ..مثمنة دعم قيادة محافظة مأرب للمرأة وحرصها على تمكينها وتنمية قدراتها وتأهيلها لتكون عضوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
وفي ختام الفعالية كرم الوكيل الباكري ومعه رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي، النساء المبرزات في المحافظة بالشهائد التقديرية تقديرا لدورهن وعرفاناً بمساهمتهن في خدمة المجتمع.