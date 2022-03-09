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مقاتلات إسرائيلية تقضي على قياديين في الحرس الثوري الايراني وطهران تعترف

الأربعاء 09 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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اعترفت إيران اليوم الثلاثاء بمصرع قياديين في الحرس الثوري في قصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق.

 

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن اثنين من قوات الحرس الثوري قتلا جراء ضربة وجهتها المقاتلات الإسرائيلية على مواقع قرب العاصمة دمشق فجر الإثنين.

  

وأوضحت أن القتيلين هما "مرتضى سعيد نجاد، وإحسان كربلائي بور".

   

ووفق وكالة الأنباء السورية فإن "القصف الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل مدنيين (لم تحدد عددهم) ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

ومنذ سنوات يشن سلاح الجو الإسرائيلي هجمات مكثفة على مواقع عسكرية وقوات إيرانية تتواجد على الأراضي السورية.

 
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