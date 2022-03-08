المخابرات الأمريكية : العالم امام أسابيع قليلة مقبلة صعبة.. بوتين قد يصعّد في أوكرانيا

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز في جلسة الاستماع السنوية للجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن التهديدات العالمية ان العالم أمام “أسابيع قليلة مقبلة صعبة”، فقد يصعد الرئيس الروسي هجومه في أوكرانيا و يعتقد محللونا أنه من غير المرجح أن تردع مثل هذه النكسات بوتين.

وأضافت هينز أن هناك دائما احتمال حدوث “تصعيد غير مقصود” بسبب زيادة التوترات بشكل كبير.

وقالت هينز، خلال إدلائها بشهادتها مع مديرين آخرين لوكالات مخابرات، إن إعلان بوتين وضع قواته النووية في حالة تأهب قصوى كان أمرا غير معتاد، ولكن محللي المخابرات لم يلاحظوا وجود تغيرات في الموقف النووي لروسيا أكثر مما تم رصده خلال الأزمات الدولية السابقة.

وأضافت: محللو وكالة المخابرات المركزية لا يعرفون كيف يمكن لبوتين أن يحقق هدفه المتمثل في الاستيلاء على كييف واستبدال حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقيادة موالية لموسكو.