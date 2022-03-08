المخابرات الأمريكية : العالم امام أسابيع قليلة مقبلة صعبة.. بوتين قد يصعّد في أوكرانيا قرار من «بوتين» للرد على عقوبات أمريكا والغرب مسؤول دولي في صنعاء.. لماذا يلجأ الغرب لإنهاء عزلة مليشيات الإرهاب الحوثية؟.. تقرير ”السيسي“ و”بن سلمان“ يؤكدان على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر رئيس الوزراء: نعول على السعودية ودول الخليج في دعم عمل مؤسسات الدولة اليمنية وداعا لقرحة المعده وتشنجات القولون وتراكمات السموم مع معجزة القرنفل الصحية والفعالة فوائد سحرية في الموز للرجال و6 أسباب قوية و جبارة تجعلك لا تستغني عنه منظمة: تراجع مستمر ومقلق في مستوى احترام حقوق المرأة منذ سقوط صنعاء بيد الحوثيين المبعوث الأممي يجري مشاورات مع ممثلين عن حزب ”الإصلاح“ في ”عمَّان“ الدكتوراه للباحث محمد علي جحيش في إدارة الأعمال .
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج الاتحاد الروسي حتى 31 ديسمبر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه رد من بوتين على عقوبات أمريكا والغرب.
وفي وقت سابق، قررت السلطات في بريطانيا، حظر واردات النفط الروسي بالكامل بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي دخلت يومها الثاني عشر.
وقالت وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، “سنمنع بالكامل واردات النفط الروسي لممارسة الضغط على موسكو”.
كذلك قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، حظر النفط الروسي بسبب الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم: “نريد تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ودعمها بوجه الطغيان”.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستبذل كل الجهود لعدم تأثر الأمريكيين بالعقوبات على روسيا.
وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندعو شركات النفط لعدم الانخراط في زيادة أسعار المحروقات
يذكر أن خام برنت سجل أكثر من 132 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي.
وسجل خام برنت 132,56 دولارا للبرميل مع قرار بايدن حظر النفط الروسي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.