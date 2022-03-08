المبعوث الأممي يجري مشاورات مع ممثلين عن حزب ”الإصلاح“ في ”عمَّان“

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، عقد مشاورات مع ممثلين عن حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي بالبلاد).

جاء ذلك في لقاء عقد بالعاصمة الأردنية عمان، في اليوم الثاني لانطلاق المشاورات مع أطراف يمنية، وفق بيان لمكتب غروندبرغ.

وقال البيان: "في ‏اليوم الثاني من المشاورات، التقى المبعوث الخاص اليوم مع ممثلين من التجمع اليمني للإصلاح، في عمّان بالأردن".

وأفاد بأن "اللقاء جمع غروندبرغ مع عبد الرزاق الهجري (عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس كتلته البرلمانية)، وعلي عشال (عضو الكتلة البرلمانية بالحزب، إضافة إلى أسماء القرشي (قيادية بالحزب)".

وأوضح أن لقاء غروندبرغ "ضمن مشاوراته مع مختلف المعنيين اليمنيين لتطوير إطار عمل يقوم بتحديد عملية على المسارات الـ3 الأمنية والسياسية والاقتصادية"، دون تفاصيل.

والاثنين، أعلن غروندبرغ أنه بدأ سلسلة مشاورات في عمّان، مفيدا بانعقاد اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري؛ خلال الأسبوع الأول.

وأضاف في بيان أنه "سيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة".