الدكتوراه للباحث محمد علي جحيش في إدارة الأعمال .

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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شهدت قاعة الدراسات العليا بجامعة بحري بجمهورية السودان صباح اليوم الثلاثاء الموافة 2022/3/8م مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث/ محمد علي حسن جحيش

وقدنال الباحث "درجة الدكتوراه من جامعة بحري بجمهورية السودان في أطروحته الموسومة ب (أثر رأس المال النفسي في الإلتزام التنظيمي من خلال توسيط العدالة التنظيمية- دراسة ميدانية على المصارف اليمنية الإسلامية) قدم الباحث شرحا مقتضبا عن الاطروحة، تطرق فيها إلى بنية الرسالة وعدد الفصول والمباحث التي شملتها والصعوبات التى واجهته، أثناء إعدادها .

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور / أبكر عمر أبكر مشرفا ورئيسا. والأستاذ الدكتور/ محمد الفاتح محمود المغربي مناقشا خارجيا، والأستاذ مشارك دكتور/ سوزان مصطفى محجوب مناقشا داخليا.

وقد اشادت لجنة المناقشة والحكم بأهمية الرسالة العلمية، باعتبارها تناولت موضوعا جديدا وحيوي يتمثل في رأس المال النفسي، والذي بدوره يحقق ميزة تنافسية للمنظمات. وثمنت مجهود الباحث العلمي وتميزه واعتبرت الأطروحة رافدا علميا مهما يسهم في تحقيق الإلتزام التنظيمي للمصارف اليمنية.