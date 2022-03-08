شاهد.. صور مؤثرة ظهرت فيها النجمة العالمية #أنجلينا_جولي تعكس شيئا من مأساة اليمنيين

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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ظهرت النجمة العالمية أنجلينا جولي، في صور مؤثرة اثناء تفقدها مخيما للنازحين بمحافظة لحج(جنوب اليمن).

وكانت جولي وصلت عدن امس الأول كمبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في زيارة تستمر عدة ايام.

الممثلة الأمريكية الشهيرة، ظهرت في احدى الصور وهي تضع يدها على خدها متألمة من وضع النازحين في المخيم التي زارته.

وعلق ناشطون على تلك الصور بالقول ان انجلينا جولي لم ترى شيئا حتى الان، في اشارة الى ان الوضع الانساني في البلد عموما سيء بدرجة كبيرة، بحسب ما رصده مأرب برس.

في هذا السياق قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، إن مبعوثتها أنجلينا جولي، زارت مخيما للنازحين في محافظة لحج.

وأفادت في حسابها على تويتر أن" المحطة الأولى لأنجلينا جولي في اليمن، كانت اليوم في موقع بمحافظة لحج".

وأضافت المفوضية أن جولي "تحدثت إلى نساء نازحات يكافحن من أجل تغطية نفقاتهن".

وتابعت "فرت 35 أسرة من منازلها أثناء النزاع بحثًا عن مأوى هناك لكنها بالكاد تعيش".

بدورها كتبت أنجلينا جولي قائلة:“لا يمكننا أن نكون انتقائيين بشأن من يستحق الدعم”، وقالت إن اليمن بحاجة ماسة للسلام.

وبالإشارة إلى الصراع في أوكرانيا، قالت جولي أن شعب اليمن بحاجة أيضًا إلى الحماية والدعم والسلام-.

ودعت أنجلينا جولي محبيها، إلى عدم نسيان الشعب اليمني خلال زيارتها المستمرة إلى اليمن.