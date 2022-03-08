بالتزامن مع يومها العالمي.. المرأة اليمنية تنزع أحد حقوقها والداخلية تصدر توجيهات رسمية بذلك

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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية،امس الإثنين، منح المرأة اليمنية، وثائق جواز السفر دون أي اشتراطات، معتبرة ذلك حق لها من حقوق المرأة اليمنية، وبما يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأصدرت الوزارة تعليمات، إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قضت بمنح المرأه اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات.
وحسب ما نشره موقع الوزارة، فقد استثنت التوجيهات، ما نصّ عليها القانون من المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة ١٩٩٠م بشأن الجوزات، والمادة رقم (3) من القرار الجمهوري لسنة ١٩٩٤م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوزات.
ونصت توجيهات قيادة وزارة الداخلية لرئيس مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية في القرار الصادر، بتسهيل حصول المرأه اليمنية على جواز السفر اليمني وفق الشروط التي نص عليها القانون، ولائحته التنفيذية.
وأشار المصدر لموقع وزارة الداخلية الرسمي بأن التوجيهات جاءت من قيادة وزارة الداخلية بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأه والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.
يأتي هذا؛ بعد حملة حقوقية نفذتها نساء يمنيات تحت عنوان "جوازي بلا وصاية"؛ للمطالبة بإنهاء الوصاية على حق النساء في الحصول على جوازات.