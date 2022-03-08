مشاورات يمنية جديدة في عَمَّان وواشنطن ترحب انجلينا جولي: شعب اليمن يستحق نفس التعاطف مع أوكرانيا فلا يمكن أن نكون انتقائيين بشأن من يستحق الدعم الاتحاد الأوروبي: اليمن من أصعب بلدان العالم بالنسبة للنساء اليابان وأستراليا يدخلان على خط الحرب الروسية و عقوبات جديد وقوية تشمل قيادة كبيرة وبارزة...تفاصيل الحكومة اليمنية: حريصون على إيجاد حلول لتحقيق الأمن الغذائي بوتين ويناور في حرب أوكرانيا وقد يستخدم و ينفذ خطة أناكوندا وقد تكون القاتلة ...تفاصيل نقاط حوثية في الجوف تمنع دخول الغاز والبترول وتصادرها بالقوة الداخلية توجه بمنح المرأة حق استخراج جواز السفر دون اشتراطات السعودية تدخل عالم تصنيع منظومة صواريخ ثاد وباتريوت و إبرام إتفاقية بقيمة 2.1 مليار دولار الأزمة تعتصر الأسواق الذهب يخترق حاجز 2000دولار في مستويات غير مسبوقة
رحبت السفارة الامريكية لدى اليمن بانطلاق المشاورات في العاصمة الأردنية عمان، امس الاثنين، والخاصة بإطار عملية سلمية شاملة تضم مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية الهامة في اليمن.
السفارة الامريكية قالت: نأمل أن تتيح هذه المشاورات الفرصة للأطراف اليمنية لبحث رؤية متجددة لحل سياسي دائم للحرب.
ودعت جميع الأطراف اليمنية للمشاركة الصادقة في هذه المشاورات.
واضافت: لا يوجد حل عسكري وعلى جميع الأطراف اليمنية دون استثناء أن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق أي مصلحة حزبية أو شخصية.
وامس بدأ المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ،، سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية، في العاصمة الأردنية عَمَّان.
وقال مكتب غروندبرغ في بيان له: "بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن سلسلة من المشاورات الاثنين، في عَمَّان".
وأضاف البيان: "تنعقد اجتماعات ثنائية مع قادة من حزب المؤتمر الشعبي العام ووفود من حزب الإصلاح (أكبر حزب إسلامي باليمن)، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الناصري، خلال الأسبوع الأول".
وسيتم التشاور مع أكثر من 100 يمني ويمنية من الأحزاب السياسية وقطاعي الأمن والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني في الأردن واليمن، خلال الأسابيع القادمة، وفق البيان.
وأضاف البيان: "سيتابع المبعوث الخاص مشاوراته مع الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين) ، فضلاً عن المشاورات مع المعنيين الإقليميين والدوليين".
وأفاد بأنه "سيتم بذل الجهود للتشاور مع الجمهور اليمني الأوسع، بما في ذلك الشباب، للتأكد من أن إطار العمل يعكس احتياجات وتطلعات اليمنيين".