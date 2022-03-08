انجلينا جولي: شعب اليمن يستحق نفس التعاطف مع أوكرانيا فلا يمكن أن نكون انتقائيين بشأن من يستحق الدعم

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعت أنجلينا جولي الممثلة الأمريكية “لا يمكننا أن نكون انتقائيين بشأن من يستحق الدعم”، وقالت إن اليمن بحاجة ماسة للسلام.

وبالإشارة إلى الصراع في أوكرانيا، كتبت جولي أن “شعب اليمن بحاجة أيضًا إلى الحماية والدعم والسلام”- حسب صحيفة الاندبندت.

ودعت أنجلينا جولي محبيها، إلى عدم نسيان الشعب اليمني خلال زيارتها المستمرة إلى اليمن.

ووصلت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار إلى البلاد يوم الأحد للقاء النازحين في دورها كمبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

بعد مشاركة سلسلة من الصور لمتابعيها البالغ عددهم 12.4 مليوناً عند وصولها إلى البلاد فيما قالت إنه “لإظهار دعمي” وتقديم المساعدة، كانت صورتها الرابعة والأخيرة عبارة عن بيان يشير إلى الصراع الحالي في أوكرانيا.

وبدأت: “هذا الأسبوع، أُجبر مليون شخص على الفرار من الحرب المروعة في أوكرانيا”.

وأضافت: “إذا تعلمنا أي شيء من هذا الموقف الصادم، فهو أنه لا يمكننا أن نكون انتقائيين بشأن من يستحق الدعم ومن ندافع عن حقوقه. الجميع يستحق نفس التعاطف”.

وأضافت: “إن أرواح ضحايا النزاع المدنيين في كل مكان لها قيمة متساوية. بعد سبع سنوات من الحرب، يحتاج الشعب اليمني أيضًا إلى الحماية والدعم، وقبل كل شيء السلام “.

وأضافت جولي، التي عملت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ ما يقرب من عقدين، أن الناس في اليمن “بحاجة ماسة للسلام”.

وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي: “الوضع هنا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يقتل أو يصيب مدني كل ساعة في عام 2022”.

وأضافت: “اقتصاد دمرته الحرب، ويعتمد أكثر من 20 مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.”