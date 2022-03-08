الداخلية توجه بمنح المرأة حق استخراج جواز السفر دون اشتراطات

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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وجهت وزارة الداخلية، الاثنين 7 مارس/آذار، بمنح المرأة اليمنية حقها في استخراج وثيقة السفر دون أي اشتراطات غير تلك الواردة في قانون ١٩٩٠ بالخصوص.

جاء ذلك في تعميم موجه من وزير الداخلية "إبراهيم علي حيدان"، الى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وفق ما أورده موقع الوزارة على الإنترنت.

ونصت التوجيهات على "تسهيل حصول المرأة اليمنية على جواز السفر اليمني وفق الشروط التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية كحق أصيل من حقوق المرأة اليمنية".

وأكدت التعليمات الموجهة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية "بمنح المرأة اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات غير التي نص عليها القانون من المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة ١٩٩٠م بشأن الجوزات والمادة رقم (3) من القرار الجمهوري لسنة ١٩٩٤م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوزات".

يأتي ذلك بعد شهر من حملة نسوية انطلقت تحت شعار "جوازي بلا وصاية"، للمطالبة بالسماح باستخراج وثيقة السفر (جواز) للمرأة اليمنية، دون وصاية من الأقارب، وفقا لمقتضيات القانون اليمني.