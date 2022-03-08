الأزمة تعتصر الأسواق الذهب يخترق حاجز 2000دولار في مستويات غير مسبوقة

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين، إذ دفع احتمال فرض حظر على واردات النفط من روسيا سعر خام برنت ليقفز فوق 130 دولاراً للبرميل وزاد القلق من صعود حاد للتضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 0.10 في المائة إلى 33579.75 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.04 في المائة إلى 4327.01 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.11 في المائة إلى 13328.36 نقطة..... ولاحقاً تخطت خسائر المؤشرات الثلاثة واحد في المائة لكل منها.

ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.4 في المائة بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش. وهوى مؤشر داكس الألماني 3.7 في المائة وبذلك يكون هبوط المؤشر قد تخطى 20 في المائة منذ إغلاق قياسي مرتفع شهده في الخامس من يناير (كانون الثاني)، وهو ما أدخله في دائرة السوق التي يهيمن عليها الإقبال على البيع، أو السوق الهابطة.

وقادت أسهم شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات والمصارف الانخفاضات وتراوحت خسائرها بين 4.7 و5 في المائة. كما سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض له فيما يزيد على خمسة أسابيع يوم الاثنين، وفقد المؤشر 2.94 في المائة ليغلق عند 25221.41 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 27 يناير الماضي.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، عند 25006.26، بالقرب من مستوى 25000 نقطة الذي يمثل حاجزاً نفسياً.

في غضون ذلك، تخطت أسعار الذهب الاثنين حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف العام مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف إمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1986.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس (آب) 2020 مسجلاً 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 1992.00 دولار. وارتفع البلاديوم 4.3 في المائة إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.76 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين اثنين في المائة إلى 1143.47 دولار. أخبار ذات صلة