الشيخ عوض الوزير محافظ شبوة يلتقي جمع من المواطنين ويناقش همومهم ومشاكلهم

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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التقى محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد أبن الوزير اليوم في ديوان المحافظة مع جمع من المواطنين وناقش معهم عدد من القضايا المتعلقة بهمومهم ومشاكلهم .

وخلال اللقاء الذي حضره الوكيلان المساعدان للمحافظة سالم البابكري وعلي الكندي رحب المحافظ أبن الوزير بالمواطنين ، مؤكدا بان مكتبه سيظل مفتوحا على الدوام لإستقبال المواطنين والاستماع لهمومهم ومشاكلهم والتوجيه بحلها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها من قبل جهات الاختصاص .

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المحافظة لهموم ومشاكل المواطنين والعمل على حلها وذلك إنطلاقا من المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية المناطة بها في هذا الإتجاه ، مشددا على أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية والمواطنين في حفظ الأمن والاستقرار وحل الخلافات المجتمعية والتسريع بعملية التنمية المحلية في المحافظة والإرتقاء بها نحو الآفاق المنشودة .

وقد عبر المواطنون المشاركون في اللقاء عن إمتنانهم وشكرهم الكبيرين لتجاوب المحافظ وتفهمه لمشاكلهم وهمومهم والتوجيه بحلها ومعالجهات ووضع الحلول المناسبة لها ، مشيدين بمساعيه الحثيثة للإرتقاء بالمستوى الخدمي في المحافظة نحو الأفضل وخلق شراكة وتعاون مجتمعي مثمر مع الفعاليات الرسمية فيها .