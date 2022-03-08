الشيخ عوض الوزير محافظ شبوة يلتقي جمع من المواطنين ويناقش همومهم ومشاكلهم محافظ شبوة في معرض الكتاب لعام 2022 م الذي ينظمة فرع الهيئة العامة الكتاب والنشر الداخلية تزف بشرى سارة لكل نساء اليمن بشأن جوازات السفر نيران الجيش تقضي على قائد كتيبة القناصين في صفوف الحوثيين بـ تعز محرقة جديدة لفلول «الحوثي» جنوبي «مأرب» مسؤول رفيع بالبنتاغون يكشف تفاصيلاً جديدة عما يحدث بقلب أوكرانيا.. ومحاولة روسية لتجنيد مقاتلين “سوريين” مصدر مسؤول بوزارة المالية يرد على إدعاءات الحملات الإعلامية التي تستهدف إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة عبر «كاك بنك» الأمم المتحدة تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين لحل هذا الملف ”غروندبرغ“ يبدأ سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية بالأردن إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز ومنع التهريب بمأرب
التقى محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد أبن الوزير اليوم في ديوان المحافظة مع جمع من المواطنين وناقش معهم عدد من القضايا المتعلقة بهمومهم ومشاكلهم .
وخلال اللقاء الذي حضره الوكيلان المساعدان للمحافظة سالم البابكري وعلي الكندي رحب المحافظ أبن الوزير بالمواطنين ، مؤكدا بان مكتبه سيظل مفتوحا على الدوام لإستقبال المواطنين والاستماع لهمومهم ومشاكلهم والتوجيه بحلها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها من قبل جهات الاختصاص .
وأشار المحافظ إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المحافظة لهموم ومشاكل المواطنين والعمل على حلها وذلك إنطلاقا من المسئولية الوطنية والدينية والأخلاقية المناطة بها في هذا الإتجاه ، مشددا على أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية والمواطنين في حفظ الأمن والاستقرار وحل الخلافات المجتمعية والتسريع بعملية التنمية المحلية في المحافظة والإرتقاء بها نحو الآفاق المنشودة .
وقد عبر المواطنون المشاركون في اللقاء عن إمتنانهم وشكرهم الكبيرين لتجاوب المحافظ وتفهمه لمشاكلهم وهمومهم والتوجيه بحلها ومعالجهات ووضع الحلول المناسبة لها ، مشيدين بمساعيه الحثيثة للإرتقاء بالمستوى الخدمي في المحافظة نحو الأفضل وخلق شراكة وتعاون مجتمعي مثمر مع الفعاليات الرسمية فيها .