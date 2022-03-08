محافظ شبوة في معرض الكتاب لعام 2022 م الذي ينظمة فرع الهيئة العامة الكتاب والنشر

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قام محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد أبن الوزير بزيارة لمعرض الكتاب بشبوة لعام 2022م والذي ينظمه وعلى مدى عشرة أيام فرع الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع بالمحافظة بمشاركة خمسة عشر دار نشر .

وخلال الزيارة طاف المحافظ أبن الوزير بأجنحة وأقسام المعرض المختلفة التي تضم مائة ألف كتاب موزعة على خمسة وعشرين ألف عنوان وشملت كتب علمية ودينية وثقافية وادبية وقصص وروايات للأطفال وغيرها .

وقد أشاد المحافظ أبن الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل اقامة هذه الفعالية النوعية والمتميزة والتي ستنعكس إيجابا على الحراك الثقافي والمعرفي داخل المحافظة ، مبديا استعداد قيادة المحافظة لدعم ورعاية مختلف الأنشطة الثقافية التي تشهدها المحافظة لما لها من تأثير هام على بناء الإنسان وتنميته .