الشيخ عوض الوزير محافظ شبوة يلتقي جمع من المواطنين ويناقش همومهم ومشاكلهم محافظ شبوة في معرض الكتاب لعام 2022 م الذي ينظمة فرع الهيئة العامة الكتاب والنشر الداخلية تزف بشرى سارة لكل نساء اليمن بشأن جوازات السفر نيران الجيش تقضي على قائد كتيبة القناصين في صفوف الحوثيين بـ تعز محرقة جديدة لفلول «الحوثي» جنوبي «مأرب» مسؤول رفيع بالبنتاغون يكشف تفاصيلاً جديدة عما يحدث بقلب أوكرانيا.. ومحاولة روسية لتجنيد مقاتلين “سوريين” مصدر مسؤول بوزارة المالية يرد على إدعاءات الحملات الإعلامية التي تستهدف إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة عبر «كاك بنك» الأمم المتحدة تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين لحل هذا الملف ”غروندبرغ“ يبدأ سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية بالأردن إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز ومنع التهريب بمأرب
قام محافظ محافظة شبوة الشيخ عوض محمد أبن الوزير بزيارة لمعرض الكتاب بشبوة لعام 2022م والذي ينظمه وعلى مدى عشرة أيام فرع الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع بالمحافظة بمشاركة خمسة عشر دار نشر .
وخلال الزيارة طاف المحافظ أبن الوزير بأجنحة وأقسام المعرض المختلفة التي تضم مائة ألف كتاب موزعة على خمسة وعشرين ألف عنوان وشملت كتب علمية ودينية وثقافية وادبية وقصص وروايات للأطفال وغيرها .
وقد أشاد المحافظ أبن الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل اقامة هذه الفعالية النوعية والمتميزة والتي ستنعكس إيجابا على الحراك الثقافي والمعرفي داخل المحافظة ، مبديا استعداد قيادة المحافظة لدعم ورعاية مختلف الأنشطة الثقافية التي تشهدها المحافظة لما لها من تأثير هام على بناء الإنسان وتنميته .