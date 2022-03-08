آخر الاخبار

الداخلية تزف بشرى سارة لكل نساء اليمن بشأن جوازات السفر نيران الجيش تقضي على قائد كتيبة القناصين في صفوف الحوثيين بـ تعز محرقة جديدة لفلول «الحوثي» جنوبي «مأرب» مسؤول رفيع بالبنتاغون يكشف تفاصيلاً جديدة عما يحدث بقلب أوكرانيا.. ومحاولة روسية لتجنيد مقاتلين “سوريين” مصدر مسؤول بوزارة المالية يرد على إدعاءات الحملات الإعلامية التي تستهدف إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة عبر «كاك بنك» الأمم المتحدة تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين لحل هذا الملف ”غروندبرغ“ يبدأ سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية بالأردن إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز ومنع التهريب بمأرب تعليق حكومي حول إعلان الحوثي التوصل الى اتفاق بشأن صافر حواجز الخوف وإعلام التدليس.. تقرير حقوقي يكشف كيف قيد الحوثي حرية اليمنيين في التنقل وصور اخرى للابتزاز والاحتجاز وأشهر 3 نقاط تفتيش تمارس الانتهاك

الداخلية تزف بشرى سارة لكل نساء اليمن بشأن جوازات السفر

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 777

 

اوضح مصدر مسئول بوزارة الداخلية اليوم الاثنين أن التعليمات صدرت لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنح المرأه اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات غير التي نص عليها القانون من المادة(6) من القانون رقم (7) لسنة ١٩٩٠م بشأن الجوزات والمادة رقم (3) من القرار الجمهوري لسنة ١٩٩٤م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوزات.

 

ونصت توجيهات قيادة وزارة الداخلية لرئيس مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية في القرار الصادر، بتسهيل حصول المرأه اليمنية على جواز السفر اليمني وفق الشروط التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية كحق أصيل من حقوق المرأه اليمنية وبما يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

 

 وأشار المصدر حسب موقع وزارة الداخلية الرسمي بأن التوجيهات جاءت من قيادة وزارة الداخلية بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأه والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام. 

 

هذا وقد تمنت وزارة الداخلية لكل نساء اليمن التوفيق والنجاح والمساهمة في بناء يمن آمن ومستقر وقائم على سيادة القانون وتحقيق العدالة لجميع ابنائه.

  
إقراء أيضاً
نيران الجيش تقضي على قائد كتيبة القناصين في صفوف الحوثيين بـ تعز
محرقة جديدة لفلول «الحوثي» جنوبي «مأرب»
مصدر مسؤول بوزارة المالية يرد على إدعاءات الحملات الإعلامية التي تستهدف إجراءات
الأمم المتحدة تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع الحوثيين لحل هذا الملف
”غروندبرغ“ يبدأ سلسلة مشاورات مع أطراف يمنية بالأردن
إقرار آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والغاز ومنع التهريب بمأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس