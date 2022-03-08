الداخلية تزف بشرى سارة لكل نساء اليمن بشأن جوازات السفر

الثلاثاء 08 مارس - آذار 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اوضح مصدر مسئول بوزارة الداخلية اليوم الاثنين أن التعليمات صدرت لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمنح المرأه اليمنية حق الحصول على وثيقة جواز السفر دون أي اشتراطات غير التي نص عليها القانون من المادة(6) من القانون رقم (7) لسنة ١٩٩٠م بشأن الجوزات والمادة رقم (3) من القرار الجمهوري لسنة ١٩٩٤م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق الجوزات.

ونصت توجيهات قيادة وزارة الداخلية لرئيس مصلحة الهجرة والجوزات والجنسية في القرار الصادر، بتسهيل حصول المرأه اليمنية على جواز السفر اليمني وفق الشروط التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية كحق أصيل من حقوق المرأه اليمنية وبما يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأشار المصدر حسب موقع وزارة الداخلية الرسمي بأن التوجيهات جاءت من قيادة وزارة الداخلية بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للمرأه والذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

هذا وقد تمنت وزارة الداخلية لكل نساء اليمن التوفيق والنجاح والمساهمة في بناء يمن آمن ومستقر وقائم على سيادة القانون وتحقيق العدالة لجميع ابنائه.