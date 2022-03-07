نيران الجيش تقضي على قائد كتيبة القناصين في صفوف الحوثيين بـ تعز

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قتل قيادي حوثي بنيران القوات الحكومية بجبهات محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي "محمد غالب سيف عثمان راوح الزهر"، قتل الأحد، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة جبل الأحطوب غرب تعز.
وأضافت المصادر أن الصريع كان يعمل قائدا لكتيبة القناصين في صفوف الحوثيين.
يذكر أن القيادي "الزهر" من أبناء قرية الدار حذران بمديرية التعزية، وكان له دور بارز في تسهيل دخول جماعة الحوثي إلى منطقته، بالاضافة إلى ممارسة العديد من الإنتهاكات بحق أبناء منطقته.