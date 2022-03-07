محرقة جديدة لفلول «الحوثي» جنوبي «مأرب»

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كبدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، صباح اليوم الإثنين مليشيا الحوثي الإيرانية خسائر بشرية ومادية كبيرة، في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت”عن أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن، عبدالرقيب دبوان قولة بأن قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت صباح اليوم معارك عسكرية ضارية، بعد محاولة هجوم للمليشيا في جبهة الفليحة.
وأوضح أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا بنيران أبطال الجيش والمقاومة، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.
بالتزامن استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الإيرانية على امتداد خط المواجهات في جبهات مأرب الجنوبية، وأسفرت الغارات عن تدمير آليات ومعدت عسكرية تابعة للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها.