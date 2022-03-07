مسؤول رفيع بالبنتاغون يكشف تفاصيلاً جديدة عما يحدث بقلب أوكرانيا.. ومحاولة روسية لتجنيد مقاتلين “سوريين”

الإثنين 07 مارس - آذار 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الإثنين: “نقدر أن نحو 100% من القدرات القتالية التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا”.

وأضاف المسؤول: “تم إطلاق أكثر من 625 صاروخاً بين قصير ومتوسط المدى وباليستي وأرض جو وكروز”.

‏وتابع: “أوستن أمر بنشر 500 جندي إضافي سينتقلون من الولايات المتحدة إلى أوروبا لتعزيز الوجود العسكري الأميركي في الجناح الشرقي للناتو”.

‏المسؤول الأمريكي مضى في القول: “أوكرانيا لا تزال تحتفظ بقدراتها الجوية والمجال الجوي الأوكراني لا يزال متنازع عليه”.

‏وأكمل: “لا نرى إشارات لنقل قوات روسية إضافية من أجزاء أخرى من روسيا نحو أوكرانيا في هذه المرحلة”.

‏قال أيضاً: “نعتقد أن الروس يحاولون تجنيد أجانب خصوصاً سوريين للمشاركة في القتال ولا يمكنني تقدير العدد ومدى جهوزية هؤلاء للقتال”، مضيفاً “المقاومة الأوكرانية أشعرت الروس بالإحباط وربما دفعتهم لتجنيد سوريين”.

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وأكد: “نناقش الخيارات لتعويض الدول التي تقرر إرسال مقاتلاتها إلى أوكرانيا. واصلنا إيصال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الأيام الأخيرة و لا نرى ما يهدد طرق الإمداد التي نعتمدها حتى الآن”.

المسؤول الأمريكي تابع: “لا نرى إشارات على تحركات روسية إضافية نحو منشآت نووية أخرى، كما لم نر تقدماً كبيراً في اليومين الأخيرين والروس يحققون بعضه في الجنوب ولا نرى تقدماً باتجاه أوديسا”.

وأوضح أن الروس كثفوا من عمليات القصف عن بعد لتعويض النقص في تحركاتهم البرية ولعدم تمتعهم بالتفوق الجوي، قائلاً “القوات الأوكرانية تقاتل بشراسة ما منع الروس من تحقيق أي تقدم يذكر على الأرض في اليومين الأخيرين”.